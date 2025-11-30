Slušaj vest

Predsednik Partizana Ostoja Mijailović najavio je da će sa nekim igračima biti raskinuti ugovori.

 Nedisciplina igrača bila je povod odlaska Željka Obradovića sa klupe Partizana.

Najtrofejniji trener u istoriji Evrolige, istakao je da nije mogao više da kontroliše svlačionicu. Po svemu sudeći, ovo će neke igrače Partizana koštati posla u Beogradu.

"Mi smo imali problem sa tučom trojice naših košarkaša, koji su naneli štetu klubu. Rekli smo da je jedan od tri cilja, disciplina u ekipi.

Rekao sam Saviću da postupa po disciplinskom pravilniku i on je kažnjavao svako kašnjenje na trening i svaku vrstu nediscipline. Pokušali su kaznama da rešimo nedisciplinu. Ne mogu da targetiram igrače. Neću da iznosim u javnosti šta je koji igrač radio.

Tražio sam da mi ponove situacije, kakvo je to nepoštovanje, šta rade... Saznali smo da neki igrači psuju stručni štab, da se nenormalno ponašaju. Sa nekim igračima ćemo verovatno raskinuti ugovore.

Povreda Karlika Džonsa je bila nesreća koja je poremetila sve u timu. Željko je preko njega komunicirao sa timom, i sve se to poremetilo posle povrede.

Željko se sam žalio da ga ne slušaju, i to se videlo po gestikulaciji igrača. Rekao mi je da neće da sprovode nacrtane akcije. Niko ne zna zašto je to, niko nema odgovor. Igrači su plaćeni, imaju velike ugovore, nemaju nijedan razlog za takvo nepoštovanje", rekao je Mijailović tokom gostovanja u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" na TV Euronews.

