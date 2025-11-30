Slušaj vest

Navijači Partizana nikako se ne mire sa odlaskom Željka Obradovića.

Ostoja Mijailović, gostovanje u emisiji

 Nedvosmisleno su to pokazali okupljanjem na aerodromu, a potom i dolaskom ispred Arene na trening.

Međutim, mirni skup u jednom trenutku se pretvorio u incidente tokom kojih su polupana stakla.

Ostoja Mijailović je u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" za ove incidente optužio dvojicu, od kojih je pomenuo ime jednog.

"Jučerašnji skup navijača, koji su takođe emotivno pogođeni odlaskom Željka, bio je skup onih koji su došli ispred Arene da vide Željka.

Jedan od čoveka koji nam pravi probleme je Ratko Čakarević, koji je jedne godine posle osvojenog kupa u Nišu skinuo pločice na peharu. Drugu osobu neću da pominjem iz privatnih razloga. Nema problema unutar kluba, samo spolja.

Ljudi su na protest došli na mirni protest. Tada su se pojavili organizovani momci i počeli da razbijaju stakla. Njih su organizovale te dve osobe. Prepoznali su ih članovi našeg obezbeđenja. Ne razumeju da ugrožavaju bezbednost igrača."

