"Voleo bih da pobedimo tu utakmicu i da Željka ispratimo s tom pobedom. Želeo bih da bude mirna atmosfera. Video sam da neki ljudi po društvenim mrežama puštaju, nešto što je potureno od nekih crnogorskih polukonobara, koji se sada izdaju za neke fondacije, pozivaju kako trebaju navijači da upadnu na teren kod igrača. Molim sve naše navijače da to ne rade. To je utakmica visokog rizika. Ako treba da skandiraju bilo kome, neka skandiraju. Fizički, nećemo dozvoliti bilo kakav kontakt sa igračima i stručnim štabom. Ta utakmica mora da bude mirno odigrana. Neću da dozvolim situaciju da budemo diskvalifikovani iz Evrolige zbog skandala. Situacija mora da se umiri, Partizan mora da živi dalje. Partizan ima 80 godina. On je stariji od Ostoje, od Željka. Partizan je iznad svih nas. Mi smo ovde zbog Partizana", poručio je Ostoja Mijailović tokom gostovanja u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" na TV Euronews.