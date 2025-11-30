Slušaj vest

Predsednik KK Partizan, Ostoja Mijailović je gostovao u emisiji "Direktno sa Minjom Miletić" gde je pričao o mnogim temama, a jedno od pitanja odnosilo se na eventualnu njegovu ostavku.

1/9 Vidi galeriju Ostoja Mijailović, gostovanje u emisiji Foto: Printskrin

Nije tajna da mnoge pristalice crno-bele boje žele da takav scenario, a na to prvi čovek kluba odgovara.

"Ako ostavka ove uprave rešava problem, ja mogu večeras da je podnesem. Ali mi imamo ugovore. Kada sam došao u klub, imali smo dug od 15 miliona, a budžet 1.3 miliona. Sada imamo sve obaveze izmirene i pet miliona evra na računu.

Ako sam ja kriv što su Željko i igrači imali problem, neka meni skandiraju na svakoj utakmici.

Nikad nisam imao problem da se pojavim na utakmici. I kada sam zabranio navijačima da ulaze bez ulaznica, bio sam tu. Vređali su i Duška Vujoševića, i Dragana Kićanovića... Zašto nikada više nije došao na utakmicu? Vređali su i Sašu Danilovića, i Toleta Karadžića, i Žarka Zečevića, i Dragana Đurića... Sve nas koji vodimo Partizan su vređali. Velika je nepravda prema ljudima koji unose novac.

Ko god hoće, neka dođe i podnese kandidaturu. Kada sam dovodio Željka bio sam najveći predsednik u Evropi. Sada sam najgori predsednik u Evropi, iako Željko sam odlazi."