Košarkaši Srbije slavili su sa 74:72 u drugom kolu kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine u Sarajevu protiv BiH.

Posle meča u Skenderiji javnosti se obratio selektor Srbije Dušan Alimpijević:

- Očigledno je da je manjkalo lepote u igri, ali smo došli do pobede i na kraju dana je to najvažnije. Ekstremno sam ponosan kako smo igrali u prvom zajedničkom FIBA prozoru. Ovo će biti pečat kako smo se borili i kako ćemo se boriti u budućnosti. Verujem da ovo treba da bude naš indentiet, da se nikada ne predajemo - rekao je Alimpijević.

Potom je podigao glas i rekao da mu je atmosfera u Sarajevu bila odlična, bez obzira na sve što se dešavalo.

- Moram da kažem našem zajedničkom jeziku, ovo je divna atmosfera, divno košarkaško veče je bilo. Rekao sam da volim da igram u ovakvim atmosferama, nego u praznim halama. Svaka čast Bosni, svaka čast reprezentaciji, svaka čast publici, jer je napravila sjajnu atmosferu. Ja mislim da će, prvo Bosna je mogla da pobedi i to bi bilo zasluženo večeras, mi smo pokazali malo više discipline i fizikalnosti u poslednjoj četvrtini, to je presudilo. Naš plan je bio da fizičku košarku igramo sve četiri četvrtine, znali smo da nećemo da dobijemo ni u prvoj, ni u drugoj, ni u trećoj četvrtini, hteli smo da ih slomimo u četvrtoj. Međutim, naravno, nismo se nadali da ćemo biti toliki period u zaostatak. Sve pohvale publici na sjajnoj atmosferi. Svi se bavimo ovim poslom zbog ovakvih atmosfera. Moram da kažem da sam ekstremno ponosan na ovu grupu ljudi koji su odradili prvi FIBA prozor. Daću sebi za slobodno da su prvi FIBA prozori najteži, jer dolaze odmah nakon EP i naporne Evrolige. Moram da kažem da sam zaista imao puno razumevanja prema igračima koji se nisu odazvali. Dali smo im slobodu, čestitka velika i zahvalnost svima koji su izneli prozore. Zahvalnost igračima, trenerima i medicinskom timu. Odradili su sjajan posao u kratkom periodu.

Vreme brzo prolazi kada ste u nacionalnom timu, nema mnogo mesta za korekcije.

- Mnogo mi je važno, znate šta, pričao sam sa saradnicima, stvari munjevito brzo prolaze u reprezentaciji. Ono što radite u klubovima za 14 dana, ovde radite za sedam, treninzi prolaze duplo brže, količina treninga je duplo veća. Sve je veće, pa i oporavak. Vrlo sam srećan što smo dobili identitet, ali on nema veze sa mnom, nego sa našom reprezentacijom, to generacije nose. To nije do mene, nego do zemlje i ono što naša košarka predstavlja.

Dobio je pitanje Alimpijević i kako vidi Bosnu.

- Znate šta, biće vrlo zeznuto. Video sam Bosnu kao, znam da ste se susreli sa problemima kao i mi, ali Bosna je odigrala fantastičnu utakmicu sa Turskom. Ja sam se plašio ove utakmice, ne pribojavao, srećan sam što sam pobedio. Moja je žena iz Sarajeva, moram da budem srećan, da se zet ne bruka. Po meni Bosna ima kvalitet da može da iznenadi svakog. Ja vidim da u ovoj grupi svako svakog može da pobedi. Video sam rezultate u grupi koja se ukršta. Ja mislim da se ništa neće znati do kraja. Turska je najjača, jer imaju drugačiji princip za pozivanje i odazivanje, meni je blisko tamo, jer sam godinama u Turskoj. Koga pozovu, on mora da dođe, a Bosna i Srbija ne mogu to da kažu. Ja Bosni dajem prednost, odličan trener, ima dosta pozitivnih stvari.

Za kraj je pričao o situacijama kada klubovi ne puštaju igrače da igraju za reprezentacije tokom kvalifikacija.

- Ja apsolutno saosećam sa ovim što pričate, osećam tihu patnju u ovom pitanju i slažem se sa vama. Po meni je ovo potpuni besmisao. Mi godinama pričamo da treba da se nađe rešenje, a nikako da se nađe. Te iskusne glave da sede i da se nađu i dogovore. Ili svi kao u fudbalu kada su FIFA prozori i kvalifikacije, da svi moraju. Klub nema pravo da vam kaže ne, možda imate lični problem ili odbijanje igrača, ali klub ne može da kaže. Ili svi ili niko. Da budemo ravnopravni, ako su svi, da vidimo što neko kaže ne reprezentaciji. Ova publika koja je došla, ona zaslužuje najbolju košarku obe reprezentacije - rekao je Alimpijević.

