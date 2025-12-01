Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa zabeležili su sedmi uzastopni trijumf, pošto su prethodne noći savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 133:121.

Junak trijumfa još jednom je bio nezaustavljivi Luka Dončić, koji je čak 20 poena postigao već u prvoj deonici meča. Utakmicu je završio sa 34 poena, 12 skokova i sedam asistencija.

Lejkersi - Nju Orleans, Luka Dončić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Lejkersi su dominirali u prvom delu meča. Nakon prve deonice vodili su 46:27, a na odmor su otišli sa ubedljivih 77:57. Bio je to najveći broj poena koji su postigli za poluvreme ove sezone.

Pelikansi su pronašli ritam u trećoj četvrtini, uspeli su da smanje zaostatak, pa su u poslednji period igre ušli sa dostižnih -11 (100:89). Međutim, tim iz LA je u poslednjoj deonici rutinski sačuvao prednost i na kraju zasluženo slavio.

Pored maestralnog Dončića, sjajnu partiju prikazao je Ostin Rivs, koji je meč završio sa 33 poena i osam asistencija, dok je Deandre Ejton imao 22 poena i 13 skokova.

Iskusni Lebron Džejms propustio je ovaj meč zbog problema sa levim stopalom.

U poraženoj ekipi istakao se Sadrik Bej sa 22 poena, dok je Brajs Mekgovens dodao 23.

Lejkersi naredni meč igraju u noći između ponedeljka i utorka protiv Finiksa.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog susreta:

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaLUKA DONČIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Izjavom izazvao ludnicu u NBA ligi!
Luka Dončić
KošarkaUDARIO DONČIĆA MUČKI U LEĐA I IZAZVAO HAOS NA TERENU! Reakcija saigrača oduševila Luku: Neću da ćutim! Rekao sam mu odmah - ja ću platiti njegovu kaznu!
Luka Dončić
Košarka"OOO, LUKA, LUKA, LUKA - ŠOUTAJM" Dončić ponizio čuvenog Amerikanca: Ukrao mu loptu, pa provukao kroz noge! Komentator pao u trans! (VIDEO)
Luka Dončić
KošarkaČAK JE I DONČIĆ U NEVERICI ZBOG PODUHVATA LEBRONA KOJI NIKO PRE NJEGA NIJE NAPRAVIO: To je ludilo, deliti teren sa njim je posebno...
Luka Dončić i Lebron Džejms

Luka Dončić priča srpski Izvor: Youtube/House of Highlights