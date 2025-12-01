JOŠ JEDNA ČUDESNA PARTIJA DONČIĆA! Lejkersi zabeležili sedmi uzastopni trijumf, Luka spakovao 20 poena u prvoj četvrtini! (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa zabeležili su sedmi uzastopni trijumf, pošto su prethodne noći savladali Nju Orleans Pelikanse rezultatom 133:121.
Junak trijumfa još jednom je bio nezaustavljivi Luka Dončić, koji je čak 20 poena postigao već u prvoj deonici meča. Utakmicu je završio sa 34 poena, 12 skokova i sedam asistencija.
Lejkersi su dominirali u prvom delu meča. Nakon prve deonice vodili su 46:27, a na odmor su otišli sa ubedljivih 77:57. Bio je to najveći broj poena koji su postigli za poluvreme ove sezone.
Pelikansi su pronašli ritam u trećoj četvrtini, uspeli su da smanje zaostatak, pa su u poslednji period igre ušli sa dostižnih -11 (100:89). Međutim, tim iz LA je u poslednjoj deonici rutinski sačuvao prednost i na kraju zasluženo slavio.
Pored maestralnog Dončića, sjajnu partiju prikazao je Ostin Rivs, koji je meč završio sa 33 poena i osam asistencija, dok je Deandre Ejton imao 22 poena i 13 skokova.
Iskusni Lebron Džejms propustio je ovaj meč zbog problema sa levim stopalom.
U poraženoj ekipi istakao se Sadrik Bej sa 22 poena, dok je Brajs Mekgovens dodao 23.
Lejkersi naredni meč igraju u noći između ponedeljka i utorka protiv Finiksa.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog susreta:
Kurir sport