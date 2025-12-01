Slušaj vest

U noći između subote i nedelje ekipa Darka Rajaković doživela je poraz od Šarlota posle produžetka, a prethodne noći položili su oružje u čuvenom Medison Skver Gardenu.

Košarkaši Toronta poraženi su na gostovanju od ekipe Njujork Niksa rezultatom 116:94.

Reptorse je skupo koštalo katastrofalno otvaranje meča. Domaćin je u prvom poluvremenu u jednom momentu imao ogromnih +24, ali Darkov tim se nije predavao. Sredinom treće deonice uspeli su da priđu na -3 (70:67), ali nisu imali snage za potpuni preokret. Na krilima Harta i Bridžisa Niksi prave novu seriju i na kraju rutinski stižu do trijumfa.

Najzaslužniji za trijumf Njujorka bili su Karl Entoni Tauns sa 22 poena i Hart sa 20 poena i 12 skokova.

U poraženom timu istakao se Kvikli sa 19 poena i osam asistencija.

Kurir sport