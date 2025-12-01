Slušaj vest

U dvorani "Mirza Delibašić" u prestonici Bosne i Hercegovine reprezentacija Srbije je pobedila domaćina rezultatom 74:72.

Utakmicu je obeležilo sramno ponašanje dela navijača. Himna Srbije je izviždana pred početak meča, a u toku večeri mogla su da se čuju uvredljivi povici i pesme protiv Srbije i Srba.

Jusuf Nurkić je jedan od košarkaša koji nije mogao da igra na ovoj utakmici zbog obaveza u NBA. Njegova Juta je u nedelju uveče igrala protiv Hjustona.

Nurkić je postigao 14 poena, uz devet asistencija i šest skokova u porazu svog tima, a nakon toga se oglasio putem društvene mreže Instagram.

On je objavio koreografiju navijača posvećenu košarkašu Miralemu Haliloviću koji se oprostio od dresa reprezentacije.

Na taj način Nurkić je podržao prijatelja koji je bio i kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine.

