U dvorani "Mirza Delibašić" u prestonici Bosne i Hercegovine reprezentacija Srbije je pobedila domaćina rezultatom 74:72.

Utakmicu je obeležilo sramno ponašanje dela navijača. Himna Srbije je izviždana pred početak meča, a u toku večeri mogla su da se čuju uvredljivi povici i pesme protiv Srbije i Srba.

Bosna - Srbija Foto: FIBA

Jusuf Nurkić je jedan od košarkaša koji nije mogao da igra na ovoj utakmici zbog obaveza u NBA. Njegova Juta je u nedelju uveče igrala protiv Hjustona.

Nurkić je postigao 14 poena, uz devet asistencija i šest skokova u porazu svog tima, a nakon toga se oglasio putem društvene mreže Instagram.

On je objavio koreografiju navijača posvećenu košarkašu Miralemu Haliloviću koji se oprostio od dresa reprezentacije.

Jusuf Nurkić
Foto: Printscreen

Na taj način Nurkić je podržao prijatelja koji je bio i kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine.

