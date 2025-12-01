Nestvaran tripl-dabl Avdije - 31 poen, 19 skokova i 10 asistencija.
nba
SIN ZVEZDINE LEGENDE IGRA KOŠARKU ŽIVOTA! Ostvario monstruozan tripl-dabl, ali uzalud: Tanderi zabeležili 12. pobedu u nizu!
Slušaj vest
Košarkaši Oklahome upisali su i 12. uzastopnu pobedu pošto su u gostima pobedili Portland sa 123:115.
Najzaslužniji za trijumf Oklahome bio je Šej Gildžes Aleksander sa 26, dok je u timu Portlanda blistao Deni Avdija, sin legendarnog košarkaša Zvezde Zufera Avdije.
Mladi as Blejzersa utakmicu je završio sa nestvarnim tripl-dabl učinkom, imao je 31 poen, 19 skokova i 10 asistencija.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši