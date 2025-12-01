Slušaj vest

Košarkaši Oklahome upisali su i 12. uzastopnu pobedu pošto su u gostima pobedili Portland sa 123:115.

Najzaslužniji za trijumf Oklahome bio je Šej Gildžes Aleksander sa 26, dok je u timu Portlanda blistao Deni Avdija, sin legendarnog košarkaša Zvezde Zufera Avdije.

Mladi as Blejzersa utakmicu je završio sa nestvarnim tripl-dabl učinkom, imao je 31 poen, 19 skokova i 10 asistencija.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

