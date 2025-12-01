Sjajna partija beka Seltiksa.
Košarka
JEDNA OD NAJBOLJIH PARTIJA U KARIJERI! Boston slavio posle drame, čudesni Pričard brojao do 42! (VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaši Bostona savladali su prethodne noći Klivlend rezultatom 117:115, a apsolutni junak trijumfa bio je omaleni bek Pejton Pričard.
Jednu od najboljih partija u karijeri odigrao je as Seltiksa. Meč je završio sa 42 poena, tri skoka i tri asistencije. Iz igre je šutirao 15/22, a ubacio je čak šest trojki iz 11 pokušaja.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši