Košarkaši Bostona savladali su prethodne noći Klivlend rezultatom 117:115, a apsolutni junak trijumfa bio je omaleni bek Pejton Pričard.

Jednu od najboljih partija u karijeri odigrao je as Seltiksa. Meč je završio sa 42 poena, tri skoka i tri asistencije. Iz igre je šutirao 15/22, a ubacio je čak šest trojki iz 11 pokušaja.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport

