U trenucima kada vlada haotično stanje u košarkaškom klubu Partizan, neposredno nakon što je postalo izvesno da Željko Obradović neće ostati trener crveno-belih, predsednik ovog kluba je bio gost emisije "Direktno sa Minjom Miletić" na televiziji "Euronjuz".

Ostoja Mijailović je pričao o Džabariju Parkeru koji je stigao nakon pred početak sezone nakon što je dve godine igrao za Barselonu.

- Željko Obradović je uvek donosio konačnu odluku, Savić je tražio igrače, ja potpisivao ugovore. Željko je rekao - ako dovedemo Parkera završili smo neverovatan posao, neverovatan je igrač, nisam ni pitao za cenu, ugovor je nenormalno veliki, nije za srpske uslove ni za Partizan. Svi ugovori dostupni su u Evroligi i KSS, ali zna se koliko zarađuju Poreska uprava i APR. To je najveći ugovor u istoriji Partizana - rekao je Mijailović.

Parker ove sezone igra na nešto lošijem nivou u odnosu na prethodnu kada je bio veoma dobar u dresu Barselone.

Za Partizan je na devet odigranih utakmica u Ebroligi u proseku beležio 9,6 poena, uz 2,8 skokova, za nešto manje od 22 minuta u igri.

Šta je još Mijailović pričao?

Ostoja Mijailović je prilikom gostovanja u pomenutoj emisiji govorio o raznim aktuelnim stvarima, a jedna tema se ticala pisma kojim se Željko Obradović oprostio od navijača.

- Željko me je pozvao i rekao da je sastavio pismo. Poslao ga je pi-aru kluba Ivanu, da ga sredi. Ja sam bio izbezumljen. Komunicirali smo oko tog pisma, u kom obliku da se objavi. Nisam ja ništa promenio, jedina dilema je bila da li se piše neopoziva ili konačna odluka. Ivan, pi-ar, mu je poslao poruku, a on je odgovorio da je to to. Potvrdio je da je to konačna verzija. On je sa pi-arom usaglasio tekst pisma, ja se uopšte nisam mešao. Ja nisam uticao na pismo, za to imamo i dokaze.

Upitan je i o mogućnosti da napusti klub.

- Ako ostavka ove uprave rešava problem, ja mogu večeras da je podnesem. Ali mi imamo ugovore. Kada sam došao u klub, imali smo dug od 15 miliona, a budžet 1,3 miliona. Sada imamo sve obaveze izmirene i pet miliona evra na računu. Ako sam ja kriv što su Željko i igrači imali problem, neka meni skandiraju na svakoj utakmici. Nikad nisam imao problem da se pojavim na utakmici. I kada sam zabranio navijačima da ulaze bez ulaznica, bio sam tu. Vređali su i Duška Vujoševića, i Dragana Kićanovića... Zašto nikada više nije došao na utakmicu? Vređali su i Sašu Danilovića, i Toleta Karadžića, i Žarka Zečevića, i Dragana Đurića... Sve nas koji vodimo Partizan su vređali. Velika je nepravda prema ljudima koji unose novac. Ko god hoće, neka dođe i podnese kandidaturu. Kada sam dovodio Željka bio sam najveći predsednik u Evropi. Sada sam najgori predsednik u Evropi, iako Željko sam odlazi.

Otkrio je i svoje mišljenje da dve osobe konstantno plasiraju dezinformacije u javnost sa ciljem da uruše Partizan.

- Jednu osobu neću da imenujem, iz ličnih razloga. Drugog hoću, to je Ratko Čakarević, ako se sećate on je na onom Kupu sa trofeja skidao pločice Crvene zvezde. I nama danas pokušava da pravi probleme tako što sa pojedinim medijima spinuje. Jer je on umislio da može nešto da menja. Drugu osobu neću da spomenem iz ličnih razloga. To je jedan njegov blizak prijatelj - rekao je Mijailović između ostalog.

