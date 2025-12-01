Slušaj vest

Košarkaš Jute Džez, Kejonte Džordž, prikazao je jednu od najgorih partija u istoriji NBA lige.

Juta doživela ubedljiv poraz od Hjuston Roketsa (129:101), a meč je obeležila kriminalna partija 22-godišnjeg startera tima iz Solt Lejk Sitija.

Kejonte za 19 minuta igre nije uspeo da postigne nijedan poen, promašio je svih šest šuteva iz igre. Međutim, to nije ono najgore... Verovali ili ne, mladi košarkaš uspeo je da izgubi čak osam lopti na ovom meču. Sa njim na terenu Juta je imala +/- minus 27.

Jedini igrač koji je izgubio više lopti, a da se nije upisao u strelce, bio je nekadašnji as Voriorsa Džon Lukas. On je na utakmici 1981. godine izgubio devet lopti, ali je samo dva puta šutnuo na koš. Uz to Lukas je imao čak 15 asistencija, za razliku od nesrećnog Džordža koji je upisao samo dve.

Kurir sport