Član Budućnosti je odigrao dva odlična meča i jedan je od najzaslužnijih za to što je Srbija ostvarila pobede protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine na otvaranju kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i debiju Dušana Alimpijevića na poziciji selektora.

Dvadesetosmogodišnji koošarkaš je tokom leta ove godine stao na ludi kamen i oženio dugogodišnju partnerku, devojku atraktivnog izgleda koja na društvenoj mreži Instagram ima blizu 60.000 pratilaca. Ona je velika podrška Tanaskoviću, a neretko objavluje zajedničke fotografije.

Ipak, na tom nalogu, naravno da je ona u prvom planu.

Pogledajte kako izgleda supruga Nikole Tanaskovića:

Supruga Nikole Tanaskovića Foto: Instagram/tiji_minak

