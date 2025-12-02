Nikola Tanasković je iznenada postao heroj košarkaške reprezentacije Srbije.
KOVRDŽAVA LEPOTICA JE ZAVELA NAJVEĆEG HEROJA SRBIJE! Nikola je uništio rivale i obradovao novog selektora, a ona je bila vatreni navijač!
Član Budućnosti je odigrao dva odlična meča i jedan je od najzaslužnijih za to što je Srbija ostvarila pobede protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine na otvaranju kvalifikacija za Svetsko prvenstvo i debiju Dušana Alimpijevića na poziciji selektora.
Dvadesetosmogodišnji koošarkaš je tokom leta ove godine stao na ludi kamen i oženio dugogodišnju partnerku, devojku atraktivnog izgleda koja na društvenoj mreži Instagram ima blizu 60.000 pratilaca. Ona je velika podrška Tanaskoviću, a neretko objavluje zajedničke fotografije.
Ipak, na tom nalogu, naravno da je ona u prvom planu.
Pogledajte kako izgleda supruga Nikole Tanaskovića:
Supruga Nikole Tanaskovića Foto: Instagram/tiji_minak
