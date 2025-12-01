Slušaj vest

KK Crvena zvezda uvek je isticao da je naše Sportsko Društvo porodica, kao i da svi klubovi koji nose naš grb treba da budu kao jedno!

Da se pomažu kada je dobro i kada je loše, da rade zajedno, i razmišljaju koliko o sadašnjosti, tako i o budućnosti i novim šampionima koji će jednog dana nositi naše crveno-bele boje i naš grb.

Fudbalski klub koji je stablo našeg sportskog društva, predvodnik i pokretač brojnih akcija, pomogao je našem košarkaškom klubu donacijom u iznosu od 300 hiljada evra u dinarskoj protivvrednosti kao direktnu pomoć našim mlađim selekcijama i razvoju novih mladih talenata.

KK Crvena zvezda je uvek u svojim timovima kroz decenije i epohe imao u svom sastavu igrače iz svog pogona, ili domaće igrače koje je razvijao i davao im šansu kroz naš sistem. Tako je i danas i tako će biti i u budućnosti.

U okviru istog soapštenja Željko Drčelić se zasebno zahvalio kolegama iz fudbalske sekcije, posebno Zvezdanu Terziću.

- Veliko hvala našem Fudbalskom klubu kao najvećem klubu u našoj velikoj porodici i Zvezdanu Terziću, koji je kao generalni direktor FK, ali i kao predsednik Upravnog Odbora Sportskog Društva pokretač mnogih akcija. Upravo ta reč “porodica” je nešto na čemu smo i mi u Košarkaškom klubu uvek insistirali kao ključ – mi moramo uvek da budemo crveno-bela porodica, da se podržavamo i pomažemo, jer je naša Crvena zvezda uvek na prvom mestu. Ovde ne mislim samo na konkrentu pomoć koju smo sada dobili za razvoj novih mladih igrača, i kao podrška sistemu mlađih kategorija, nego i svim našim ostalim klubovima: odbojkašima i odbojkašicama, vaterpolistima, rukometašima, džudistima… Crvena zvezda je naš, svetski brend, i imamo obavezu da je čuvamo za neke naredne generacije - stoji u saopštenju.

