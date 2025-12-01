Slušaj vest

U prvom kolu Finci su pali u Mađarskoj, a Francuzi su nadigrali Belgijance, pa sada obe ekipe imaju skor 1-1.

Francuska je bolje ušla u meč i na poluvremenu je bilo +8 za goste, koji su vodili i tokom cele treće deonice.

Ipak, usledio je veliki preokret i furioznih 27:15 u poslednjem kvartalu za pobedu Finske.

U pobedničkom sastavu najbolji je bio Madžuni sa 20 poena, Madsen je dodao 14, a Jantunen je imao po devet poena i skokova, uz šest asistencija.

Član Partizana Mika Murinen je na terenu proveo samo osam minuta i za to vreme upisao tri poena, dva skoka i jednu asistenciju.

Na drugoj strani dvocifreni su bili Strazel sa 11 i Butej i Godo sa po deset poena.

