Košarkaši Hrvatske okončali su prvi "prozor" kvalifikacija za Mundobasket 2027. sa dve izuzetno ubedljive pobede.

Hrvatska je u okviru Grupe E prvo razbila Kipar u Osijeku sa +40 (100:60), a onda je nekoliko dana kasnije rutinski izašla na kraj sa Izraelom u Rigi (85:71).

Prednost Hrvata je dosegla i 21 poen u jednom trenutku, ali je na kraju bilo "samo" +14.

Najzaslužniji za pobedu bio je devetnaestogodišnji Mihael Ružić koji je meč završio sa 23 poena i devet skokova, a odlično su ga pratili i Mario Hezonja sa 19 poena i 13 skokova i Luka Božić sa 11 poena i pet uhvaćenih lopti.

Na drugoj strani dvocifreni su bili samo Roman Sorkin sa 20 i Kadin Kerington sa 11 poena.

Hrvatska se u narednom kolu sastaje sa aktuelnim evropskim i svetskim prvakom Nemačkom sa kojom će se i boriti za prvo mesto u ovoj grupi.

Taj meč na programu je u februaru.