Slušaj vest

Ponovo je Nikola Jokić bacao magiju na terenu, ali to nije bilo dovoljno da oslabljeni Nagetsi izbegnu poraz pred svojim navijačima.

Denver je prethodne noći poražen od Dalasa u "Bol areni" rezultatom 131:121.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa utakmice Denver - Dalas Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Jokić je ponovo briljirao, ali uzalud, opuštanje nakon sjajnog otvaranja utakmice skupo je koštalo Nagetse na ovom meču.

Bilo je pitanje da li će Nikola igrati protiv Dalasa zbog povrede zgloba leve ruke, ali Srbin ponovo nije želeo da ostavi saigrače na cedilu. Stisnuo je zube, izašao na teren i ponovo izdominirao.

Odigrao je četvrtinu za anale, upisao 11. tripl-dabl u sezoni - imao je 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za pobedu protiv raspoloženih Mavsa.

Nagetsi su sjajno otvorili meč, nakon uvodnih 12 minuta igre imali +14 (41:27) i delovalo je da će rutinski zabeležiti trijumf na ovoj utakmici. Nikola je u tim momentima bio nezaustavljiv. Verovali ili ne, u prvoj deonici zabeležio je 15 poena, devet skokova i šest asistencije, i tako postao prvi igrač od sezone 1996/97 sa takvim učinkom.

Nažalost, nakon sjajnog otvaranja meča domaćin se poprilično opustio, što su gosti znali da iskoriste. Odigrali su sjajno u drugoj deonici i na poluvreme otišli sa +1 (69:68).

U nastavku meča viđena je žestoka borba na terenu. Tokom treće deonice ekipe su se konstantno smenjivale u vođstvu, a Denver je u poslednji period igre ušao sa minimalnom prednošću 104:102.

Čudesni Jokić ponovo je upisao tripl-dabl pre ulaska u poslednju deonicu, imao je 26 poena, 16 skokova i 12 asistencija. Nažalost, u odlučujućim momentima i on se ugasio.

Denver u poslednjoj deonici čak pet minuta nije uspevao da postigne koš. Ništa im nije polazilo za rukom u napadu. Unervozio se i Jokić, koji je u finišu promašio nekoliko šuteva koje inače ubacuje. Dalas je iskoristio situaciju, odlepio se i na kraju stigao do neočekivanog trijumfa.

Treba istaći da Denver na ovom meču nije mogao da računa na dva člana startne petorke Kristijana Brauna i Erona Gordona, a tokom susreta ostali su i bez Džamala Mareja, koji je doživeo povredu skočnog zgloba, pa je Jokić ponovo sav teret preuzeo na sebe.

Pravu podršku imao je jedino u Spenseru Džonsu, koji je meč završio sa 28 poena. Pejton Votson je dodao 15, a Tim Hardvej Džunior je ubacio 13 poena.

Na drugoj strani blistao je iskusni centar Entoni Dejvis sa 32 poena i 13 skokova. Pratio ga je Rajan Nembhard sa 28, dok je sjajni ruki Kuper Fleg ubacio 24 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport