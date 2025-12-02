Nikola je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom, ali to nije pomoglo Nagetsima da izbegnu poraz.
Jokić blistao, ali uzalud: Bolan poraz Denvera na domaćem terenu (GALERIJA)
Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od ekipe Dalasa rezultatom 131:121.
Nagetsima nje pomogla ni dominantna partija Nikole Jokića, koji je meč završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija.
Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 14-6.
Pogledajte foto galeriju sa meča Denver - Dalas:
Fotografije sa utakmice Denver - Dalas Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia
