Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od ekipe Dalasa rezultatom 131:121.

Nagetsima nje pomogla ni dominantna partija Nikole Jokića, koji je meč završio sa 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 14-6.

Pogledajte foto galeriju sa meča Denver - Dalas:

Fotografije sa utakmice Denver - Dalas Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

