Impresivne brojke imao je Nikola Jokić na meču protiv Dalasa, ali to nije pomoglo Nagetsima da zabeleže trijumf.

Denver je prethodne noći poražen na svom terenu od Maveriksa rezultatom 131:121.

Ponovo je Nikola Jokić pravio neviđena čuda, ali uzalud, njegov tim doživao je četvrti uzastopni poraz u svojoj "Bol Areni".

Fotografije sa utakmice Denver - Dalas Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Bilo je pitanje da li će Nikola igrati protiv Dalasa zbog povrede zgloba leve ruke, ali Srbin ponovo nije želeo da ostavi saigrače na cedilu. Stisnuo je zube, izašao na teren i ponovo izdominirao.

Odigrao je četvrtinu za anale, upisao 11. tripl-dabl u sezoni - imao je 29 poena, 20 skokova i 13 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za pobedu protiv raspoloženih Mavsa.

Pogledajte najbolje poteze Jokića na meču protiv Dalasa:

Kurir sport

