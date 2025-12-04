Slušaj vest

Somborac je postigao 29 poena, uz 20 skokova i 13 asistencija, ali su gosti odneli pobedu iz Kolorada.

Nikola Jokić je zabeležio 11. tripl-dabl u sezoni, a čak 12. put u karijeri je imao partiju sa najmanje 20 poena, 20 skokova i 10 asistencija.

Ono što je zanimljivo jeste činjenica da je pored njega, više od 10 takvih utakmica imao još samo legendarni Vilt Čemberlejn.

Niko kao Jokić

Posle ovog meča se pojavio još jedan impresivan podatak. Kako su Amerikanci koji prate sport zaluđenici kada je reč o statistici, nije im bilo teško da pronađu podatak da je Nikola Jokić postao košarkaš sa najviše utakmica u kojima je imao učinak od najmanje 25 poena, 20 skokova i 10 asistencija.

Meč protiv Dalasa je bio 11. takav u karijeri nekadašnjeg košarkaša Mege, a u periodu od 50 godina još samo dvojica košarkaša su uspela da ostvare takav učinak.

Janis Adetokumbo i Luka Dončić su to uradili po dva puta.

Otkrio uzrok poraza



Na konferenciji za medije, koja je usledila nakon meča, jedan novinar je konstatovao da se prvi put otkako je Jokić starter u Denveru dogodilo da Nagetsi pred svojim navijačima vežu čak četiri poraza.

"Uh... Nije dobar osećaj gubiti pred našim navijačima. Mislim da su sve te utakmice bile "dobijene" za nas. Bili smo u igri u sve četiri, ali jednostavno nismo završili posao, nismo igrali našu najbolju košarku", rekao je vidno razočarani Jokić.

Bol Arena godinama unazad bila je gotovo neosvojiva tvrđava, međutim, ove sezone Denver je od šest poraza čak četiri doživao na svom terenu.

"Stvarno ne znam. Mislim, jednostavno se tako dešava, izgleda. Stvarno ne znam odgovor zašto nalazimo odbranu na strani, a ne kod kuće", kaže Nikola.

Uzrok poraza vidi u nedostatku agresivnosti u odbrani. Ističe da je problem u tome što ekipa ne igra fizički čvrsto.

"Mislim da je to zato što to nikada nismo radili. Niko od naših igrača to nije radio. Možda Kristijan Braun to radi najviše, i Spenser Dinvidi sada, ali mi ostali... ne radimo to. Pejton Votson pomalo", smatra Jokić.

Denver na ovom meču nije mogao da računa na dva člana startne petorke Kristijana Brauna i Erona Gordona, a tokom susreta ostali su i bez Džamala Mareja, koji je doživeo povredu skočnog zgloba.

"Ako neko nedostaje, ne možemo razmišljati o njemu. Neko drugi mora da iskoči. Moramo da nađemo način da pobedimo. Ostatak tima mora da igra jako. Da pokušaju da iskoče i budu najbolji u svojoj ulozi ili šta god da rade", poručio je Nikola.

