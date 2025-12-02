Mladi košarkaši Partizana su obezbedili igranje završnice juniorske ABA lige zahvaljujući neverovatnom košu Uroša Danilovića.
LUDILO
SCENE ZA ISTORIJU! UROŠ DANILOVIĆ DAO TROJKU ZA POBEDU PARTIZANA NA 0,3 SEKUNDE DO KRAJA! Pogledajte neverovatan koš za odlazak u plej-of
Osamnaestogodišnji košarkaš je na nesvakidašnji način doneo trijumf mladom timu crno-belih protiv Bosne.
Utakmica odigrana u Beču je završena rezultatom 88:87, a Uroš Danilović je postigao trojku za pobedu nakon koje je ostalo 0,3 sekunde do kraja utakmice.
Partizan je u prvom kolu izgubio od Cedevita Olimpije, a u drugom je pobedio Beč, pa mu je protiv Bosne bio potreban trijumf.
Bosna je imala prednost, a Partizan poslednji napad i loptu sa strane na devet sekundi do kraja.
Bilo je problema u organizaciji napada, došlo je do udvajanja, a lopta je nekako stigla do Danilovića koji je pogodio izuzetno težak šut za tri poena preko ruke protivnika.
Lopta je od tablu ušla u koš, a usledilo je ogromno slavlje.
Uroš Danilović, slavlje posle trojke za pobedu Partizana Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović
