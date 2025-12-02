Slušaj vest

Osamnaestogodišnji košarkaš je na nesvakidašnji način doneo trijumf mladom timu crno-belih protiv Bosne.

Utakmica odigrana u Beču je završena rezultatom 88:87, a Uroš Danilović je postigao trojku za pobedu nakon koje je ostalo 0,3 sekunde do kraja utakmice.

Partizan je u prvom kolu izgubio od Cedevita Olimpije, a u drugom je pobedio Beč, pa mu je protiv Bosne bio potreban trijumf.

Bosna je imala prednost, a Partizan poslednji napad i loptu sa strane na devet sekundi do kraja.

Bilo je problema u organizaciji napada, došlo je do udvajanja, a lopta je nekako stigla do Danilovića koji je pogodio izuzetno težak šut za tri poena preko ruke protivnika.

Lopta je od tablu ušla u koš, a usledilo je ogromno slavlje.

Uroš Danilović, slavlje posle trojke za pobedu Partizana Foto: ABA liga/Dragana Stjepanović

