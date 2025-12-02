ŽARKO PASPALJ NOVI SPORTSKI DIREKTOR PARTIZANA: Crno-beli našli zamenu za Zorana Savića! Poznato ko vodi tim protiv Bajerna!
Legendarni srpski košarkaš, Žarko Paspalj novi je sportski direktor Košarkaškog kluba Partizan, objavio je klub.
Proslavljeni košarkaš će na toj funkciji Zorana Savića, koji je završio sa svojim mandatom u klubu iz Humske, nakon sporazumnog dogovora o prekidu saradnje.
Takođe, odlučeno je da će Mirko Ocokoljić voditi tim protiv Bajerna u 14. kolu Evrolige.
Nije dugo trebalo crno-belima da nađu naslednika, a Paspalj je nakon što je prvo predložen za tu funkciju, na sednici Upravnog odbora i izabran za novog sportskog direktora crno-belih.
Paspalj je inače i aktuelni član Spuštine Partizana, a tokom igračke karijere, bio je i saigrač sa Obradovićem u crno-belom dresu, ali i reprezentaciji.
Podsećanja radi, Paspalj je 2000. godine bio i deo rukovodstva Partizana, zajedno sa Divcem i Danilovićem, ali je tada odlučio da se povuče nakon nepunih godinu dana.
Tokom igračke karijere, legendarni košarkaš nosio je dres kluba iz Humske u dva navrata, prvo od 1986. do 1989. godine, a onda i u sezoni 1990/91