Nakon neočekivanog poraza od Dalasa u svojoj "Bol areni", Denver se vratio na pobednički kolosek.

Tim iz Kolorada je prethodne noći u Indijanapolisu savladao Indijanu Pejsers rezultatom 135:120 i tako stigao do osmog uzastopnog trijumfa na gostovanju.

Tandem Jokić - Marej bio je nezaustavljiv na ovom meču. U laganom ritmu Nikola je zabeležio još jedan monstruozan dabl-dabl, dok je iskusni Kanađanin prikazao najbolju partiju ove sezone.

Na sve moguće načine pokušavali su protivnici da zaustave Srbina. Grebali su ga, štipali, mučki udarali... Ruka mu je izgledala kao da je bio u kavezu sa divljim zverima, a ne na košarkaškom parketu, ali to ga nije poremetilo. Hrabro je trpeo bolne udarce i košarkaškom magijom uništavao protivnika.

Meč je završio sa 24 poena (9/17 šut iz igre), osam skokova i čak 13 asistencija.

Igrač utakmice bio je Džamal Marej, koji je sjajno šutirao na ovom meču. Ubacio je 52 poena uz 19/25 iz igre i nestvarnih 10/11 za tri! Samo tri poena nedostajala su raspoloženom Kanađaninu da izjednači lični rekord u najjačoj ligi sveta.

Denver je praktično od starta kontrolisao dešavanja na terenu, serijom 13:0 u prvoj deonici stigao je do dvocifrene prednosti (27:17). Domaćin je sredinom druge četvrtine uspeo da smanji deficit (45:50), međutim, Nagetsi su zatvorili poluvreme serijom 22:3, držeći Indijanu bez koša više od četiri minuta.

U trećoj četvrtini prednost Denvera u jednom momentu otišla je na +29, ali je Indijana u poslednjem periodu igre uspela da ublaži poraz.

Pored Mareja i Jokića, koji su bili ubedljivo najbolji akteri ovog meča, još trojica igrača Denvera imala su dvocifren učinak. Brus Braun ubacio je 14 poena, a Tim Hardvej Džunior i Pejton Votson po 11.

U poraženoj ekipi najefikasniji bio je Paskal Sijakam sa 23 poena, a pratio ga je Endru Nembhard sa 16 poena i sedam asistencija.

Denver je trenutno četvrti na Zapadu sa skorom 15-6.

