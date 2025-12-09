Slušaj vest

Košarkaš Zadra Vladimir Mihailović proglašen je danas za najkorisnijeg igrača (MVP) devetog kola ABA lige.

Zadar je u devetom kolu ABA lige kao domaćin pobedio Beč sa 98:78, a najzaslužniji za to bio je upravo Mihailović.

On je za 30 minuta na terenu upisao 42 poena uz tri skoka i dve asistencije, što mu je donelo indeks korisnosti 42.

Ekipa Zadra je trenutno šesta na tabeli Grupe B ABA lige sa tri pobede i pet poraza.

Zadar će u narednom kolu ABA lige gostovati Megi.

Kurir sport/Beta

