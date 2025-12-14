FMP - PARTIZAN 0:0
Košarka
FMP - PARTIZAN: Crno-beli posle pobede nad Zvezdom gostuju "Panterima"
Košarkaši FMP-a i Partizana sastaju se u 10. kolu grupe A ABA lige.
Utakmica se igra u Železniku od 21 čas.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
16:45
Tabela
16:29
Sastavi
FMP - PARTIZAN
Hala: FMP
Sudije: Josip Radojković, Denis Hadžić, Mario Majkić
FMP: Rebrača, Skot, Judžin, Grojić, Stefanović, Radosavljević, Vučković, Odžiako, Stanojević, Ostojić, Barna, Škraban. Trener: Saša Nikitović
PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Marinković, Mijailović, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Mirko Ocokoljić
