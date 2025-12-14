Svi događaji
Sastavi

FMP - PARTIZAN

Hala: FMP

Sudije: Josip Radojković, Denis Hadžić, Mario Majkić

FMP: Rebrača, Skot, Judžin, Grojić, Stefanović, Radosavljević, Vučković, Odžiako, Stanojević, Ostojić, Barna, Škraban. Trener: Saša Nikitović

PARTIZAN: Milton, Vašington, Osetkovski, Marinković, Mijailović, Braun, Bonga, Lakić, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Mirko Ocokoljić