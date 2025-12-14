Crvena zvezda - Spartak Subotica 23:24.
CRVENA ZVEZDA - SPARTAK! Vraća se Zvezda, Nvora i Batler dodali gas!
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Spartak iz Subotice od 19.00 u meču 10. kola ABA lige.
Spartak je u seriji od četiri vezane pobede protiv Zvezde, a tim Saše Obradovića nakon poraza u evroligaškom večitom derbiju čeka novi težak okršaj.
19:06
4' Spartak na plus 10!
Spartak vodi sa 13:3, jako loš start Zvezde koja je umorna od derbija u petak...
18:35
Crvena zvezda dugo bez pobede...
Crveno-beli nisu slavili protiv Subotičana duže od godinu dana. Poslednji put su upisali pobedu u "Dudovoj šumi" 1. decembra 2024. godine kada su slavili rezultatom 97:84.
Poslednji susret iz 2. novembra "delije" na pamte po dobrom. Danilo Nikolić je sa 21 poenom predvodio tim Vlade Jovanovića u "Dudovoj šumi" do trijumfa sa 85:80.
