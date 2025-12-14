Svi događaji
19:18

8' Vraća se Zvezda!

Serija 7:0! Spartak na plus pet - 24:19. Batler i Nvora pokrenuli Zvezdu.

19:13

6' Zvezda nikako da se probudi!

Spartak ima plus devet - 18:9. Zvezda spora u defanzivi.

19:06

4' Spartak na plus 10!

Spartak vodi sa 13:3, jako loš start Zvezde koja je umorna od derbija u petak...

19:02

2' Bolji početak gostiju!

Spartak vodi 6:0 na startu!

18:57

Prva četvrtina!

Počeo je okršaj u dvorani "Aleksandar Nikolić".

18:35

Crvena zvezda dugo bez pobede...

Crveno-beli nisu slavili protiv Subotičana duže od godinu dana. Poslednji put su upisali pobedu u "Dudovoj šumi" 1. decembra 2024. godine kada su slavili rezultatom 97:84.

Poslednji susret iz 2. novembra "delije" na pamte po dobrom. Danilo Nikolić je sa 21 poenom predvodio tim Vlade Jovanovića u "Dudovoj šumi" do trijumfa sa 85:80.

17:34

Dobrodošli na lajv prenos meča Crvena zvezda - Spartak Subotica!

Crvena zvezda nakoon poraza u večitom derbiju dočekuje opasni Spartak!