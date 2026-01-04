Slušaj vest

Košarkaši Srbije su doživeli poraz od Finske koja je na kontinentalnom šampionatu na kraju zauzela četvrto mesto.

Prava je šteta što ova generacija momaka nije uspela da uđe u borbu za medalje, a delimično opravdanje može da bude povreda kapitena Bogdana Bogdanovića, ali igra većeg dela tima je više nego razočaranje za naciju koja je očekivala medalju. I to onu najsjajniju.

Nije vredelo ni 33 poena Nikole Jokića, jer saigrači i nisu bili uopšte raspoloženi, a na mnoga pitanja nikada nisu stigli odgovori...

Orlovi su bili slabi u svim segmentima igre, pa ni ne treba previše da čudi zašto su se tako rano vratili kući. Selektor Svetislav Pešić se povukao sa ove funkcije, a budućnost srpske košarke sada je poverena Dušanu Alimpijeviću.

