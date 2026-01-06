Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije ostavila je slab utisak na Evrobasketu u Rigi, ali vremena za zadržavanje na razočaranju nije bilo, jer je ispred „orlove“ zahtevan kvalifikacioni put ka Svetskom prvenstvu.

Pod vođstvom novog selektora Dušana Alimpijevića, Srbija je kvalifikacije otvorila na idealan način, upisavši dve pobede na startu, protiv selekcija Švajcarske i Bosne i Hercegovine. Borba za Mundobasket nastavlja se u februaru i martu 2026. godine, kada sledi novi kvalifikacioni „prozor“.

1/19 Vidi galeriju Srbija - Švajcarska (Kvalifikacije za Mundobasket) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Olakšavajuća okolnost za nacionalni tim je činjenica da tokom leta nema velikog reprezentativnog takmičenja, što će selekcijama omogućiti da se okupe u znatno jačim sastavima i maksimalno fokusiraju na letnje kvalifikacione mečeve, u kojima se očekuje žestoka konkurencija.

Prva faza kvalifikacija biće okončana početkom jula, kada Srbiju najpre očekuje gostovanje Švajcarskoj, a zatim i duel na domaćem terenu protiv Bosne i Hercegovine.

Raspored utakmica Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket naredne godine:

27. februar 2026. Srbija – Turska.

2. mart 2026. Turska – Srbija.

2. jul 2026. Švajcarska – Srbija.

5. jul 2026. Srbija – Bosna i Hercegovina

Plasman u narednu rundu izboriće tri najbolje reprezentacije iz svake od osam evropskih grupa, nakon čega sledi ukrštanje. Grupa Srbije spojiće se sa grupom u kojoj se nalaze Italija, Litvanija, Velika Britanija i Island, pri čemu će se bodovi osvojeni u prvoj fazi preneti. Iz novoformirane grupe, samo tri selekcije izboriće kartu za Mundobasket.

To praktično znači da će u izuzetno jakoj konkurenciji, u kojoj su još Turska, Italija, Litvanija i Bosna i Hercegovina, reprezentacije koje su igrale nokaut fazu Evrobasketa, dve ostati bez plasmana u Katar, a samim tim i bez realnih izgleda za učešće na Olimpijskim igrama 2028. godine.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo u košarci biće održano 2027. godine u Kataru.