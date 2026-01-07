Slušaj vest

Među mladim i perspektivnim igračicama, tri dame posebno se ističu svojom lepotom, harizmom i talentom: Jovana Nogić, Teodora Turudić i Ivana Raca. One su primer kako kombinacija sportskog umeća i elegancije može ostaviti snažan utisak, kako na parketu, tako i van njega.

Jovana Nogić

Jovana je poznata po svojoj svestranosti i energiji na terenu. Igračka je koja svojim brzim driblingom i preciznim šutem često menja tok utakmice.

Osim sportskih kvaliteta, Jovana pleni prirodnom lepotom i osmehom koji osvaja publiku. Njena posvećenost igri i profesionalizam čine je uzorom mladim košarkašicama.

1/7 Vidi galeriju Jovana Nogić Foto: Instagram / screenshot

Teodora Turudić

Teodora je mlada i perspektivna igračica koja igra sa strašću i velikim entuzijazmom. Njena agilnost i brzina na terenu čine je nezamenljivim članom tima, dok njen šarm i harizma doprinose njenoj prepoznatljivosti van parketa.

Teodora je dokaz da kombinacija talenta i stila može inspirisati nove generacije sportistkinja.

1/7 Vidi galeriju Teodora Turudić Foto: Screenshot / Instagram

Ivana Raca

Ivana je elegantna i precizna igračica, poznata po svom mirnom stilu igre i sposobnosti da svojim šutem odluči utakmicu.

Njena elegancija i prirodna lepota čine je posebno zapaženom, a energija i fokus na terenu pokazuju koliko ozbiljno shvata svoj sport. Ivana je primer kako talenat i harizma idu ruku pod ruku.

1/8 Vidi galeriju Ivana Raca Foto: Profimedia