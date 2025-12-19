Niksi su uspeli da iščupaju pobedu protiv Indijane
DRAMA U INDIJANI! Njujork Niksi posle trilera srušili Pejserse! (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.
Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.
Prava drama viđena je u Indijani, gde su Njujork Niksi posle prave triler završnice uspeli da savladaju Pejserse sa 114:113. Pogledajte detalje sa ovog meča:
