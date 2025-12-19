Darko Rajaković vodio je Toronto Reptorse do pobede protiv Milvoki Baksa u gostima
RAJAKOVIĆ VODIO REPTORSE DO NOVE POBEDE! Toronto slavio protiv Milvokija u gostima (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.
Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.
Srpski trener Darko Rajaković, nastavio je sa pobedama, te je vodio Toronto Reptorse do trijumfa protiv Milvoki Baksa u gostima (111:105).
Trener Toronto Reptorsa - Darko Rajaković Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
