U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.

Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.

1/10 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.

Prava drama viđena je u meču Nju Orleans Pelikansa i Hjuston Roketsa, a domaćin je napravio iznenađenje i posle produžetka je slavio sa 133:128.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:

