Vašington Vizardsi upisali su novi poraz, ovog puta od San Antonio Sparsa u gostima
NBA
ŠEST POENA TRISTANA VUKČEVIĆA! Srbin igrao za Vašington, Vizardsi poraženi od San Antonija (VIDEO)
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.
Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.
Na terenu je bio i Tristan Vukčević, ali je njegov Vašington doživeo novi poraz, ovog puta od San Antonio Sparsa u gostima rezultatom 119:94.
Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia
Tristan Vukčević ubacio je šest poena, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
