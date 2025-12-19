Dalas Maveriksi uspeli su da savladaju Detroit Pistonse
NBA
VELIKA BORBA, PRODUŽETAK I SLAVLJE DALASA! Maveriksi posle drame srušili Detroit Pistonse (VIDEO)
Slušaj vest
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.
Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.
Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Vidi galeriju
Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.
Dalas Maveriksi savladali su Detroit Pistonse posle produžetka sa 116:114, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ovog meča:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši