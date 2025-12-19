Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.

Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.

Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.

Prava drama i triler završnica viđena je na meču Finiks Sansa i Golden Stejt Voriorsa. Na kraju je Finiks slavio sa 99:98, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice:

