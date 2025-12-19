Slušaj vest

U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.

Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste.

Nikola Jokić na meču Denver - Orlando Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje.

Prava drama i triler završnica viđena je na meču Finiks Sansa i Golden Stejt Voriorsa. Na kraju je Finiks slavio sa 99:98, a ovo su najzanimljiviji detalji sa ove utakmice:

Ne propustiteKošarkaVELIKA BORBA, PRODUŽETAK I SLAVLJE DALASA! Maveriksi posle drame srušili Detroit Pistonse (VIDEO)
Kuper Fleg Dalas Maveriks
KošarkaSNIMAK KOJI ĆE ODUŠEVITI ČITAVU SRBIJU! Nikola Topić se već vratio na parket! Saznao da ima rak, krenuo u borbu protiv opake bolesti, a sada... (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaŠEST POENA TRISTANA VUKČEVIĆA! Srbin igrao za Vašington, Vizardsi poraženi od San Antonija (VIDEO)
Tristan Vukčević
KošarkaPELIKANSI IZNENADILI ROKETSE! Nju Orleans bolji od Hjustona posle produžetka (VIDEO)
Sadik Bej Nju Orleans Pelikans NBA

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir