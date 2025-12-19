Slušaj vest

Nikola Jokić suvereno drži prvo mesto sa prosekom od 29,6 poena, 12,3 skoka i 10,9 asistencija.

Srpski centar predvodi Denver u više kategorija – poenima, skokovima, asistencijama, ukradenim loptama, dok istovremeno pokazuje neverovatnu efikasnost.

Šutira 61 odsto što je impresivno za nekoga ko na sebe preuzima toliko odgovornosti i centralna je tačka Nagetsa.

Uz to, ima 13 tripl-dabl učinaka na 25 utakmica dosad u sezoni, dok Denver zauzima drugo mesto na Zapadu sa pet pobeda manje u odnosu na lidera i šampiona – Oklahomu.

Upravo je Šaj Gildžus-Aleksander, aktuelni MVP, trenutno drugi u trci sa 32,4 poena, 4,7 skokova i 6,4 asistencije u proseku.

Ispod se nalazi Luka Dončić, dok je Džejlen Branson, nakon osvajanja NBA kupa sa Njujork Niksima, skočio sa šestog na četvrto mesto.

Kejd Kaningem je pao na peto, a u prvih 10 su još Viktor Vembanjama, Džejlen Braun, Alperen Šengun, Entoni Edvards i Tajriz Meksi.

