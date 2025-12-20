Slušaj vest

Bivši NBA as Patrik Beverli (37) konačno je postao i zvanično novi član PAOK-a!

On je sa slounskim crno-belima potpisao ugovor do kraja tekuće sezone.

Patrik Beverli Foto: Profimedia, Piotr Matusewicz / imago sportfotodienst / Profimedia, Printscreen / Twitter / AlexGoldenNBA

Beverli je u NBA ligi igrao 11 godina, odigrao 737 utakmica, a sa Juretom Zdovcem će sarađivati po drugi put u karijeri.

Transfer Beverlija je koštao 600.000 evra i predstavlja najavu boljih dana za tim koji je nedavno preuzeo milijarder Talis Mistakidis.

Beverli je poslednji angažman imao u Hapoelu, koji je napustio u februaru.

