Bivši NBA as Patrik Beverli (37) konačno je postao i zvanično novi član PAOK-a!

On je sa slounskim crno-belima potpisao ugovor do kraja tekuće sezone.

Patrik Beverli

Beverli je u NBA ligi igrao 11 godina, odigrao 737 utakmica, a sa Juretom Zdovcem će sarađivati po drugi put u karijeri.

Transfer Beverlija je koštao 600.000 evra i predstavlja najavu boljih dana za tim koji je nedavno preuzeo milijarder Talis Mistakidis.

Beverli je poslednji angažman imao u Hapoelu, koji je napustio u februaru.

