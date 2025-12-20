Patrik Beverli potpisao.
stigao je
CRNO-BELA BOMBA JE KONAČNO EKSPLODIRALA! Veliko pojačanje za nastavak sezone!
Bivši NBA as Patrik Beverli (37) konačno je postao i zvanično novi član PAOK-a!
On je sa slounskim crno-belima potpisao ugovor do kraja tekuće sezone.
Patrik Beverli
Beverli je u NBA ligi igrao 11 godina, odigrao 737 utakmica, a sa Juretom Zdovcem će sarađivati po drugi put u karijeri.
Transfer Beverlija je koštao 600.000 evra i predstavlja najavu boljih dana za tim koji je nedavno preuzeo milijarder Talis Mistakidis.
Beverli je poslednji angažman imao u Hapoelu, koji je napustio u februaru.
