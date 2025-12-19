Košarkaši Kluža pobedili su na svom terenu Krku 92:82 (25:26, 27:21, 25:20, 15:15), u utakmici 10. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.
Košarka
ABA LIGA: Košarkaši Kluža pobedili Krku na svom terenu
Najefikasniji u ekipi Kluža bio je Nigel Cisar sa 20 poena. Trej Vudburi je dodao 16 poena i sedam skokova, Ajverson Molinar i Mičel Krik su postigli po 14 poena, dok je Karel Guzman upisao 13 poena i osam skokova.
Srpski centar u ekipi Kluža Dušan Miletić je utakmicu završio sa 12 poena, sedam skokova, tri asistencije, dve ukradene lopte i dve blokade.
U ekipi Krke najefikasniji je bio Viktor Bejli Džunior sa 18 poena, dok su Žak Smrekar i Mario Ihring dodali po 17 poena.
Kluž je treći na tabeli Grupe A sa šest pobeda i tri poraza, dok Krka zauzima poslednje, deveto mesto sa skorom 2/7.
Kluž će u narednom kolu dočekati Split, dok će Krka u Ljubljani biti domaćin protiv Partizana.
(Beta)
