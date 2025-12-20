Slušaj vest

Košarkaši Minesote posle preokreta u poslednjem minutu meča savladali su pred svojim navijačima aktuelnog NBA šampiona i najbolji tim u ligi Oklahomu Siti Tander 112:107.

Apsolutni junak trijumfa bio je popularni "Atomski mrav" - Entoni Edvards, koji je serijom fantastičnih poteza u završnici trasirao Vukovima put do pobede.

Pri vođstvu gostiju 105:107 ubacio je trojku za preokret, zatim blokirao aktuelnog MVP-ja lige Šeja Gildžesa-Aleksandera na prodoru, a onda mu i ukrao živu loptu.

Edvards je na kraju meč završio sa 26 poena, 12 skokova i po tri asistencije i ukradene lopte.

U ekipi Oklahome najefikasniji bio je upravo Šej sa 35 poena uz šut iz igre 12/26.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport