Slušaj vest

Košarkaši Bostona savladali su ubedljivo desetkovani Majami rezultatom 129:116.

Derik Vajt je sa 33 poena predvodio Seltikse ka pobedi, a Džejlen Braun je meč završio sa 30 poena, devet skokova i sedam asistencija.

Majami je bio desetkovan zbog povreda, van protokola su bili Nikola Jović, Tajler Hiro, Endru Vigins, Davion Mičel i Pele Larson.

U takvoj situaciji, istakao se ruki Kelel Ver sa 24 poena i 14 skokova, Norman Pauel je dao 18 poena, Kasparas Jakučionis 17 poena.

Pogledajte najzanimljivije detalje: 

Kurir sport

Ne propustiteKošarka"ATOMSKI MRAV" UNIŠTIO ŠEJA U LUDOJ ZAVRŠNICI! Minesota pokazala kako se pobeđuje Oklahoma: Pogledajte kako je Edvards "zalepio" MVP za pobedu!
Entoni Edvards
KošarkaOVAKO JE JOKIĆ ISPISAO ISTORIJU! Nikola pogađao iz svih pozicija, vrteo rivale kao na ringišpilu, delio magične asistencije... Čista košarkaška poezija! (VIDEO)
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Orlando Medžik
KošarkaDENI AVDIJA SKINUO KRUNU KRALJEVIMA! Portland dobio Sakramento posle produžetka (VIDEO)
Deni Avdija Portland Sakramento
KošarkaNIKOLA, PRESTANI DA SE IGRAŠ SA NJIMA! Denver objavio Jokićev hit snimak: Šta Srbin radi protivnicima, ovo NIJE HUMANO! (VIDEO)
Nikola Jokić

Čima Moneke utučen zbog promašenih bacanja Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić