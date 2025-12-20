Spolstra nije mogao da računa na Nikolu Jovića, Tajlera Hira, Edrua Viginsa, Mičela i Larsona.
JOVIĆ ZBOG POVREDE PROPUSTIO MEČ: Boston rutinski savladao desetkovani Majami (VIDEO)
Derik Vajt je sa 33 poena predvodio Seltikse ka pobedi, a Džejlen Braun je meč završio sa 30 poena, devet skokova i sedam asistencija.
Majami je bio desetkovan zbog povreda, van protokola su bili Nikola Jović, Tajler Hiro, Endru Vigins, Davion Mičel i Pele Larson.
U takvoj situaciji, istakao se ruki Kelel Ver sa 24 poena i 14 skokova, Norman Pauel je dao 18 poena, Kasparas Jakučionis 17 poena.
