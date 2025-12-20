Slušaj vest

Najzaslužniji za trijumf bio je Viktor Vembanjama, koji je meč završio sa 26 poena i 12 skokova.

Zabeležio je Vembi i dva blokade i tako nastavio svoj čudesni niz.

Ušao je u istoriju NBA kao igrač koji je na 100 uzastopnih mečeva imao barm jednu rampu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

