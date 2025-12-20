Košarkaši San Antonio Sparsa deklasirali su na gostovanju Atlantu rezultatom 126:98.
nba
VEMBANJAMA RAZMONTIRAO HOKSE! Čudesni Francuz ispisao istoriju: Na 100 uzastopnih utakmica uspeo je da uradi ovo!
Slušaj vest
Najzaslužniji za trijumf bio je Viktor Vembanjama, koji je meč završio sa 26 poena i 12 skokova.
Zabeležio je Vembi i dva blokade i tako nastavio svoj čudesni niz.
Ušao je u istoriju NBA kao igrač koji je na 100 uzastopnih mečeva imao barm jednu rampu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Kurir sport
Reaguj
Komentariši