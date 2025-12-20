LEGENDE SRPSKE KOŠARKE NA PRAGU KUĆE SLAVNIH! Duda Ivković i Ranko Žeravica ponovo u izboru za najveće priznanje!
Legendardni srpski košarkaški stručnjaci Dušan "Duda" Ivković i Ranko Žeravica kandidati su za ulazak u košarkašku "Kuću slavnih" u Springfildu.
Među inetrnacionalnim kandidatima su i legendarni jugoslovenski košarkaš Mirza Delibašić, kao i trofejni evropski stručnjaci Etore Mesina i David Blat.
Nominovani "internacionalni kandidati" za "Kuću slavnih" 2026. godine: Dušan Ivković, Ranko Žeravica, Mirza Delibašić, Etore Mesina, David Blat, Horhe Garbahosa, Andrek Kirilenko, Žan-Žak Konseisao, Mark Gasol, Endrju Gejz, Panajotis Janakis, Đusepe Đerđa, Džej Ar Holden, Vladimir Kondrašin, Markos Leite, Andres Noćioni, Huan Karlos Navaro, Fabrisio Oberto, Hose Ortiz, Amaui Pasos, Modestas Paulauskas, Togo Soareš, Peni Tejlor, Amaja Valdemor.
Među američkim kandidatima za ulazak u "Kuću slavnih" su Ženska olimpijska reprezentacija iz 1996. godine, Majk D’Antoni, Džamal Kroford, Elena Dele Done, Blejk Grifin, Džo Džonson, Kendis Parker, Brus Perl, Kelvin Sampson, Marv Albert, Mark Fju, Dok Rivers i Amare Stodemajer.
Imena koja će ući u "Kuću slavnih" u klasi 2026. biće saopštena 4. aprila.
Kurir sport