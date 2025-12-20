Slušaj vest

Trener BešiktašaDušan Alimpijević je protiv Tofaša vodio ekipu do pobede 73:72 i skora 12-0 na prvom mestu na tabeli.

Najefikasniji u redovima pobedničkog tima bio je Metjuz sa učinkom od 16 poena i četiri asistencije, dok je ubedljivo najbolji pojedinac na meču bio član Tofaša Marek Blaževič sa 18 poena i osam skokova.

Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Bešiktaš pod vođstvom srpskog selektora nastavlja da gazi i sanja san o tituli u Turskoj pored moćnog Fenerbahčea i Efesa.

