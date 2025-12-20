Slušaj vest

Košarkaški klub Partizan prolazi kroz težak period u poslednjoih mesec dana.

Poraz od 41 poen razlike u Kaunasu od Žalgirisa, samo je kap u čaši koja je dodatno naljutila navijače Partizana, a na tapetu igrači...

Grobari ne mogu da se pomire sa odnosom pojedinaca, a među omržaženima su Sterling Braun i Tajrik Džons.

Pomenuti tandem je i pre dolaska u Partizan činio skandale, učestvovao u tučama i bio poznat po ružnom i nasilnom ponašanju.

Ipak, izjava Brauna da ga ne zanimaju zvižduci navijača, kao i iznenadne "povrede" Tajrika zbog kojih je često van terena - dale su gorivo navijačima Partizana da targetiraju pomenuti duo.

Tajrik Džons je u Partizan stigao sa epitetom nervoznog momka. Nastavio je sa sličnim ponašanjem i u crno-belom dresu, ali se u finišu prošle sezone smirio i svi su verovali da je Tajrik konačno shvatio gde je i šta treba da radi kako bi postao ozbiljan evroligaški kalibar.

Džons je još tokom perioda u Turk Telekom na jednoj Evrokup utakmici luio šamar rivalu, što je bio neverovatan skandal u svetu košarke.

Sa druge strane Sterling Braun je još odavno poznat kao problematičan momak...

Braun je 26. januara 2019. godine u dva sata posle ponoći na parkingu u Milvokiju prišlo službeno lice jer je njegov automobil bio nepropisno parkiran na dva mesta za invalide.

Posle kraćeg razgovora sa policijom organima reda je stiglo i pojačanje, a Braun je zatražio da mu se napiše kazna i da ga puste.

To se nije desilo, već je reakcija policije bila brutalna i prekomerna. Policajcima se nije svideo stav Sterlinga Brauna koji je držao ruke u džepovima, pa su ga oborili na zemlju, upotrebili elektrošoker, pritiskali ga nogama po vratu i izvadili šest pištolja. Odveli su ga u stanicu iz koje je pušten iste večeri, a Braun, koji je tada igrao za Milvoki Bakse, momentalno je otišao na trening.

Slučaj protiv sadašnjeg beka Partizana nije pokrenut zbog nedostatka dokaza, ali su četiri meseca kasnije vlasti izbacile video snimak hapšenja u kom se videla upotreba prekomerne sile. Grad je ponudio Braunu 400.000 dolara da "bude tih", ali je on to odbio, otišao na sud i tvrdeći da je problem bio što je Afroamerikanac i da mu nisu pročitali prava prilikom lišavanja slobode uspeo da uzme daleko više novca.

Obeštećen je u iznosu od 750.000 dolara, a posle konačne odluke suda istakao je sledeće:

- Borim se za nešto što je veće od mene. Naša borba za živote i slobodu više neće biti predmet debate. Nećemo biti ućutkani!

Braun se proletos potukao i na beogradskim ulicama, kada su on, Karlik Džons i Isak Bonga upali u žestoku tuču.

Partizan je rizikovao sa Džonsom i Braunom, koji su nesporno odlični košarkaši, ali...

