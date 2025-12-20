Slušaj vest

Košarkaši FMP-a izgubili su večeras na svom terenu u Železniku od Igokee69:85 (17:19, 15:14, 22:22, 15:30), u utakmici 11. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Najefikasniji u ekipi FMP-a sa po 17 poena bili su Filip Barna i Dušan Radosavljević, koji je zabeležio i 10 skokova, dok je Petar Grojić postigao 10 poena.

1/8 Vidi galeriju FMP - Partizan, 14.12.2025 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

U ekipi Igokee najefikasniji je bio Ahmad Rori sa 22 poena. Natanijel Pjer-Luis je dodao 16 poena, dok su po 10 poena postigli Marko Jeremić i Nikola Popović, koji je zabeležio i sedam skokova.

FMP je četvrti na tabeli Grupe A sa četiri pobede i šest poraza, dok je Igokea peta sa skorom 5/4.

FMP će u svojoj narednoj utakmici u ABA ligi igrati na gostujućem terenu protiv Kluža, dok će Igokea u Laktašima dočekati Borac iz Čačka.

BONUS VIDEO: