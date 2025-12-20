Slušaj vest

Košarkaši Denvera od 23 časa dočekuju Hjuston u veoma bitnoj utakmici za vrh Zapadne konferencije NBA lige.

Uoči meča, u "Bol" areni su se pojavile specijalne majice. I pravi su hit, pošto podsećaju na trenutak kada je Nikola Jokić draftovan.

Nagetsi su Jokića draftovali kao 41. pika u drugoj rundi 2014. godine. U tom trenutku prenos NBA drafta je prekinut zbog reklama, a baš u trenutku kada je pročitano ime srpskog asa išla je reklama za popularni lanac brze meksičke hrane "Tako bel".

Sada je Denver uradio majice sa slikom iz pomenute reklame, a njih će dobiti svaki navijač u dvorani.

Na majici piše: "Dajte kesaritu šansu". Kesarito je vrsta tortilje koju pravi pomenuta firma.