POSTHUMNO: Duda Ivković i Ranko Žeravica pred ulaskom u Kuću slavnih
Na zvaničnom sajtu Kuće slavnih osvanula je lista kandidata za ulazak 2026. godine i na njoj se nalaze veoma interesantna imena poput Dušana Dude Ivkovića, Ranka Žeravice i Mirze Delibašića.
Tu su još i dobro poznata imena, kao što su:
Majk D'Antoni, Glen "Dok" Rivers, Džamal Kraford, Amari Stodemajer, Blejk Grifin, Džo Džonson, Kendes Parker, Dejvid Blat, Horhe Garbahosa, Mark Gasol, Panajotis Janakis, Džej Ar Holden, Andrej Kirilenko, Etore Mesina, Huan Karlos Navaro, Peni Hardavej, Robert Ori, Kevin Džonson, Džoi Kraford...
- Kandidati za klasu 2026. godine ostavili su neizbrisiv trag u svetu košarke. Kroz spektakularne nastupe, uticaj, liderstvo i dostignuća koja su doprinela podizanju sporta na visokoj lestvici na međunarodnoj sceni, ovogodišnji spisak kandidata prepoznaje one čije nasleđe i dalje oblikuje način na koji se košarka igra, trenira i slavi", rekao je Džon Doleva, predsednik i generalni direktor Nejsmitove Košarkaške kuće slavnih.
