Na zvaničnom sajtu Kuće slavnih osvanula je lista kandidata za ulazak 2026. godine i na njoj se nalaze veoma interesantna imena poput Dušana Dude Ivkovića , Ranka Žeravice i Mirze Delibašića.

Tu su još i dobro poznata imena, kao što su:

- Kandidati za klasu 2026. godine ostavili su neizbrisiv trag u svetu košarke. Kroz spektakularne nastupe, uticaj, liderstvo i dostignuća koja su doprinela podizanju sporta na visokoj lestvici na međunarodnoj sceni, ovogodišnji spisak kandidata prepoznaje one čije nasleđe i dalje oblikuje način na koji se košarka igra, trenira i slavi", rekao je Džon Doleva, predsednik i generalni direktor Nejsmitove Košarkaške kuće slavnih.