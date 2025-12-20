Braon odelo sa belom majicom lepo se uklopilo sa pozadinom na kojoj stoji šampionski trofej
GOSPODAR IGRE I GOSPODAR MODE: Autfit Nikole Jokića postao odmah viralan
"Kada obučen odelo, to znači da sam spreman za posao", odgovorio je jednom prilikom Nikola Jokić na pitanje o modi koju forsira uoči utakmica.
Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Upravo je autfit koji je srpski as imao uoči duela Denvera i Hjustona privukao veliku pažnju.
Braon odelo sa belom majicom lepo se uklopilo sa pozadinom na kojoj stoji šampionski trofej osvojen 2023. godine.
Elegantan kao i uvek, Jokić je najavio da je spreman za novi obračun sa turskim "Bejbi Jokićem" iz Hjustona.
