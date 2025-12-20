Slušaj vest

"Kada obučen odelo, to znači da sam spreman za posao", odgovorio je jednom prilikom Nikola Jokić na pitanje o modi koju forsira uoči utakmica.

Denver - Hjuston, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Upravo je autfit koji je srpski as imao uoči duela Denvera i Hjustona privukao veliku pažnju.

Braon odelo sa belom majicom lepo se uklopilo sa pozadinom na kojoj stoji šampionski trofej osvojen 2023. godine.

Elegantan kao i uvek, Jokić je najavio da je spreman za novi obračun sa turskim "Bejbi Jokićem" iz Hjustona.

Nikola Jokić, Alperen Šengun, NBA
Nikola Jokić na meču Denver Nagets - Orlando Medžik
Alperen Šengun.jpg
profimedia-1054101539.jpg