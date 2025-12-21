SVET BRUJI O REAKCIJI TRENERA DENVERA ZBOG JOKIĆA: Šta, dođavola, nije u redu sa tobom?
Košarkaši Denvera poraženi su prvi put u sezoni od Hjustona.
U trećem međusobnom odmeravanju snaga, ovog puta u Koloradu, gosti su slavili rezultatom 115:101.
Međutim, duel dve ekipe iz vrha Zapadne konferencije, ostaće upamćen po situaciji iz 40. minuta.
Početkom poslednje četvrtine trener Nagetsa Dejvid Adelman je morao u svlačionicu.
Pobesneo je šef struke "Grumenja" zbog odnosa koji su sudije imale prema Nikoli Jokiću tokom čitavog meča. Srpskom asu su već u prvih deset minuta dosudili dva faula u napadu, pa je tada Adelman zaradio prvu tehničku grešku.
Na drugoj strani trio u sivom dopuštao je prilično grubu igru rivala nad Srbinom u odbrani, što je često izazivalo proteste igrača, trenera i publike Denvera.
Kap koja je prelila čašu bila je tišina sudijskih pištaljki u napadu u kome je više igrača Hjustona bilo u kontaktu sa Jokićem. Adelman je kao oparen uleteo u teren, besan kao nikada.
Uneo se sudijama u lice i prstom pokazivao ka njima.
Prvom sudiji do kojeg je stigao je uzviknuo: "Šta, dođavola, nije u redu sa tobom?"
Bila je to druga, ujedno isključujuća, tehnička greška za trenera Denvera.