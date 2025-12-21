Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su na svom terenu od Hjusona u noći između subote i nedelje.

"Roketsi" su u "Bol" areni slavili rezultatom 115:101 (26:29, 27:16, 29:21, 33:35), a susret je obeležilo i sramotno suđenje pošto su Nikola Jokić i njegovi saigrači pošteno prebijeni.

Ipak, Jokić posle meča nije kukao na sudije, već je istakao da je ovo bila dobra utakmica i da voli igru sa kontaktom.

Nikola Jokić na utakmici Denver - Hjuston Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Mislim da je ovo bila dobra utakmica, da li je odigrana u regularnom delu sezone ili je plej-of meč... Koja je razlika na kraju krajeva? Volim da igram sa kontaktom. Ima tu dosta gurke, lepo je to osetiti - počeo je priču Jokić, pa se osvrnuo na "treš tok" i provokacije Kevina Durenta:

- Mogu da rade šta hoće. Neki ljudi to vole da rade, neke ne zanima to, odatle dolaze do energije. Za mene je to okej, nije me briga.

Rid Šepard je prosto pregazio Nagetse koji nisu uspeli da ga zaustave.

- Mnogo je dobro šutirao danas, mislim da smo imali plan koji nismo mogli da realizujemo. On je pogađao trojke, posebno u trećoj četvrtini i otišli su na 16 razlike.

Na pitanje o isključenju trenera Dejvida Adelmana Jokić se nasmejao, pa rekao sledeće:

- Dobro je videti ga nabrijanog. Zahvalan sam, hvala mu što je bio na mojoj strani danas - zaključio je Nikola Jokić.

Ne propustiteKošarkaBESRAMNA REAKCIJA ZVEZDE NBA LIGE: Haos na terenu zbog Nikole Jokića, a Kevin Durent...
Kevin Durent, Nikola Jokić, NBA
KošarkaSVET BRUJI O REAKCIJI TRENERA DENVERA ZBOG JOKIĆA: Šta, dođavola, nije u redu sa tobom?
Dejvid Adelman, Denver
KošarkaGOSPODAR IGRE I GOSPODAR MODE: Autfit Nikole Jokića postao odmah viralan
Nikola Jokić
KošarkaHJUSTON PREBIO JOKIĆA I ODNEO POBEDU IZ DENVERA: Sudije "masakrirale" srpskog asa! Trener Nagetsa pobesneo kao nikada
profimedia-1060720315.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir